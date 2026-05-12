Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Mei 2026: Waspadai Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 12 Mei 2026, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sejumlah daerah pada rentang waktu siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung.

Memasuki malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Adapun pada dini hari, cuaca umumnya cerah berawan. Namun, hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 95 persen.