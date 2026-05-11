Kesaksian Mahasiswa ITB Hilang di Gunung Puntang: Sempat Jatuh ke Jurang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya hilang dalam pendakian di Gunung Puntang, ditemukan dalam kondisi selamat.

Pria atas nama Arief Wibisono (25 tahun) itu ditemukan delapan kilometer dari basecamp Pasir Kuda. Pendaki diduga keluar dari jalur pendakian awal dari Basecamp Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Dekan Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB, Nita Yunita, mengatakan, setelah ditemukan Arief sudah kembali kepada keluarganya. Yang bersangkutan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Baca Juga: Polisi Ungkap Penusukan Adik Ipar di Bandung Dipicu Motif Dendam Keluarga

"Barusan Arief sudah diserahterimakan kepada keluarga, pihak FSTL, prodi, dan IATL mendampingi sampai selesai. Kami masih di rumah sakit (RSUD) Bedas Arjasari, bersama Arief dan keluarga," kata Nita saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Nita menjelaskan, kondisi Arief setelah kejadian mengalami luka gores di sekujur tubuhnya. Selama menghilang, Arief disebut sempat terperosok ke dalam jurang sedalam tujuh meter.

Korban yang dalam kejadian hanya seorang diri, tidak mampu keluar dari jurang dan memilih untuk mencari jalur lain. Sampai akhirnya Arief ditemukan di jalur Arjasari.

"Kondisi Arief mengalami luka di sekujur tubuh (goresan), dan ada memar di tubuh. Saat ini posisi menunggu hasil rontgen," ujarnya.

"Jadi dia teh jatuh, terperosok ke jurang 6-7 meter, lalu tidak bisa naik ke atas jalur, jadi membuka jalur menyusuri sungai. Alhamdulillah masih diberi keselamatan," terangnya.