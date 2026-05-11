Viral di Media Sosial, Pengadang dan Perusak Ambulans di Depok Diringkus Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok mengamankan seorang pria yang diduga mengadang sekaligus merusak mobil ambulans di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, Made Budi mengatakan pelaku diamankan setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

“Pelaku sudah diamankan Satreskrim Polres Metro Depok,” ujar Made Budi saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).

Made menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 11.18 WIB di Jalan Moch Nail, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Menurut dia, setelah menerima laporan, Unit Krimum dan Jatanras Satreskrim Polres Metro Depok langsung melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi keberadaan pelaku.

“Setelah menerima laporan, Kanit Krimum/Jatanras AKP Erwin Marciano Siahaan, Kasubnit Opsnal Resmob Ipda Agwit, dan tim opsnal gabungan Resmob serta Jatanras melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi keberadaan pelaku,” kata Made.

Pelaku kemudian berhasil diamankan pada Minggu malam sekitar pukul 22.50 WIB di kediamannya di Jalan Jati Raya, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Saat diamankan, pelaku diketahui sedang bersama saksi yang merupakan adik iparnya. Polisi juga turut mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku saat kejadian.