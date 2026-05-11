The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Promo JURASIK dan MeiRiah, Tiket Mulai Rp50 Ribu

jabar.jpnn.com, BOGOR - The Jungle Waterpark menghadirkan berbagai promo spesial selama Mei 2026 untuk menarik minat wisatawan, mulai dari promo pelajar, tiket bundling keluarga, hingga tiket gratis bagi pengunjung yang berulang tahun pada bulan Mei.

General Manager The Jungle, Zakky Afifi mengatakan bahwa promo tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman rekreasi yang lebih terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.

“Salah satu promo spesial yang kami hadirkan adalah Promo Pelajar MeiRiah. Melalui promo ini kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk menikmati berbagai wahana rekreasi air di The Jungle dengan harga yang lebih hemat dan terjangkau,” ujar Zakky.

Melalui Promo Pelajar MeiRiah, pengunjung dapat menikmati paket masuk untuk empat orang dengan harga Rp65.000 per orang pada hari Senin hingga Jumat. Sementara pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, harga tiket dibanderol Rp75.000 per orang.

Promo tersebut berlaku untuk pelajar SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dengan syarat menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku saat pembelian tiket di loket.

Setiap transaksi juga mendapatkan voucher bermain selama satu jam di Athlon Bogor yang menyediakan fasilitas olahraga seperti pickleball, badminton, tenis meja, dan biliar.

Selain itu, The Jungle juga menghadirkan promo ulang tahun bagi pengunjung yang lahir pada bulan Mei.

Pengunjung berulang tahun dapat masuk secara gratis dengan syarat membawa minimal satu orang pendamping dan datang sesuai bulan kelahirannya.