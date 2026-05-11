Viral! Pemotor Halangi Ambulans di Depok Hingga Mengancam dan Merusak Kendaraan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara pengendara motor dan sukarelawan ambulans viral di media sosial.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, pada Minggu (10/5/2026) siang.

Dalam rekaman video yang beredar, pengendara motor tampak memarahi sukarelawan ambulans yang sedang bertugas menjemput pasien.

Insiden itu diduga dipicu karena ambulans melintas di jalan lingkungan yang sempit.

“Kalau kau mau jemput jangan di depan situ, harus ada dulu orangnya, kau tahu aturan?” ucap pengendara motor dalam video tersebut.

Tidak hanya terlibat adu mulut, pengendara motor itu juga diduga menendang bagian ambulans hingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

Pihak ambulans melalui akun Instagram Al Baarif Foundation menjelaskan kronologi kejadian tersebut.

Menurut keterangan mereka, sukarelawan saat itu tengah menuju lokasi penjemputan pasien dan sengaja hanya menyalakan lampu isyarat tanpa sirene agar tidak mengganggu warga sekitar.