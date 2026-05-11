Prakiraan Cuaca Jabodetabek 11–12 Mei 2026: Hujan Berpotensi Guyur Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal pada Senin, 11 Mei 2026 hingga Selasa, 12 Mei 2026 pagi.

Meski demikian, masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.