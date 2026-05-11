Prakiraan Cuaca Jawa Barat 11 Mei 2026: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 11 Mei 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Namun, masyarakat di sejumlah daerah diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung.

Kemudian, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur.

Selanjutnya, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya.