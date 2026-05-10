Eka Hospital Bekasi Edukasi Bahaya Diabetes dan Risiko Amputasi Melalui Talkshow dan Senam Kesehatan

jabar.jpnn.com, BEKASI - Upaya meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan diabetes secara tepat terus dilakukan Eka Hospital melalui berbagai kegiatan kesehatan.

Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan senam bersama dan talkshow bertema “Gula Sehat, Kaki Selamat” yang digelar Eka Hospital Bekasi pada Minggu (10/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Melisa Diah Puspitasari dan Hendra Wibowo.

Baca Juga: Peternak Sapi di Bekasi Waspadai Penyakit BEF pada Ternak Jelang Iduladha

Keduanya memberikan edukasi mengenai pentingnya pengendalian gula darah serta pencegahan komplikasi diabetes, khususnya kaki diabetik.

Melalui tema “Gula Sehat, Kaki Selamat”, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga kadar gula darah tetap terkontrol, menerapkan pola hidup sehat, melakukan deteksi dini komplikasi diabetes, hingga memahami penanganan gangguan pembuluh darah yang dapat memicu luka kaki diabetik dan berisiko menyebabkan amputasi apabila tidak ditangani dengan tepat.

Selain talkshow kesehatan, kegiatan juga diisi dengan senam bersama sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan gaya hidup aktif dan sehat guna membantu mengontrol diabetes secara optimal.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Usulkan Fly Over Telaga Asih dan Underpass Lemahabang untuk Atasi Kemacetan

Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Bekasi, Liong Ajub, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendekatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami.

“Melalui kegiatan senam dan talkshow, kami ingin memberikan edukasi yang lebih dekat dan mudah dipahami masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan diabetes secara menyeluruh sejak dini. Tidak hanya fokus pada pengobatan, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi pasien Diabetes Connection Care (DCC) maupun masyarakat umum untuk semakin peduli terhadap kesehatan,” ujar Liong Ajub di sela kegiatan.