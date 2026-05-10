Prakiraan Cuaca Jabodetabek 10 Mei 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 10 Mei 2026 diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Minggu, 10 Mei 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 11 Mei 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang dan sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Pada malam hari, kondisi cuaca secara umum diprakirakan masih didominasi awan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Adapun pada dini hari Senin, 11 Mei 2026, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bekasi.