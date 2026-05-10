Prakiraan Cuaca Jawa Barat 10 Mei 2026: Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Terjadi pada Siang dan Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 10 Mei 2026, menginformasikan bahwa sebagian besar wilayah akan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.



Kemudian, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, pada malam hari atau pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi.

Pada dini hari, mulai pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diprediksi kembali cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Adapun suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 55 hingga 95 persen.

Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 sampai 40 kilometer per jam.