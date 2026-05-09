Lebaran Depok 2026 Bukan Sekadar Hiburan, Tapi Edukasi Budaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sekretaris Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) Berbudaya, Nina Suzana mengatakan, rangkaian Lebaran Depok 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan kemeriahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi budaya untuk memperkenalkan tradisi khas masyarakat Depok kepada generasi muda.

Menurutnya, berbagai tradisi lama kembali diangkat dalam perayaan Lebaran Depok agar masyarakat, khususnya anak-anak muda memahami budaya yang diwariskan para leluhur.

“Jadi sekali lagi bukan hanya sekadar kemeriahan Lebaran Depok, tapi juga ada unsur edukasinya kepada masyarakat untuk memperkenalkan tradisi budaya yang ada di Kota Depok,” ucap Nina dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah tradisi yang kembali dihadirkan dalam Lebaran Depok di antaranya ngubek empang, nyuci perabotan, numbuk uli, motong kebo andil, nyedengin baju, hingga pasar pengabisan.

Nina menyebut, tradisi-tradisi ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Depok tempo dulu dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.

“Pada Lebaran Depok ini, kita angkat kembali agar anak cucu kita, generasi-generasi muda ini paham bahwa ini bagian dari tradisi dan budaya kita,” terangnya.

Tidak hanya mengenalkan tradisi, Lebaran Depok juga memperlihatkan berbagai pakaian khas yang dahulu digunakan masyarakat saat merayakan Idulfitri.

“Agar anak cucu kita tahu terkait tradisi-tradisi kita, juga terkait pakaian-pakaian yang digunakan pada saat hari lebaran tempo dulu,” ungkapnya.