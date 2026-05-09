Sampah Viral Pasar Baleendah Akhirnya Bersih, DLH Jabar Beri Peringatan Keras untuk Pengelola

Sabtu, 09 Mei 2026 – 17:00 WIB
ilustrasi sampah atau penanganan sampah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat memastikan tumpukan sampah di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, yang sempat viral di media sosial telah selesai diangkut ke TPA Sarimukti. Total sampah yang diangkut mencapai 500,5 ton.

Kepala DLH Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, pengangkutan dilakukan secara bertahap menggunakan kuota pembuangan milik Kabupaten Bandung.

“Pengangkutan 500,5 ton sampah sudah selesai. Kalau nanti ada timbulan sampah lagi, kami masukkan ke kuota Kabupaten Bandung,” kata Ai, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Ai menjelaskan, penanganan sampah tersebut dilakukan sesuai arahan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman dengan pengaturan kuota waktu dan volume pengangkutan.

Lebih lanjut, Ai meminta pengelola Pasar Baleendah mulai mengolah sampah secara mandiri agar tidak terus membebani TPA Sarimukti.

Menurutnya, mayoritas sampah pasar merupakan sampah organik yang relatif lebih mudah diolah.

Dia mencontohkan seperti di Pasar Induk Caringin yang kini mulai menerapkan pengolahan sampah organik secara mandiri.

“Pasar itu kan ada pengelolanya, jadi harus menyiapkan pengolahan sampah. Sampah pasar mayoritas organik, lebih mudah diolah,” ujarnya.

