Pemprov Jabar Matangkan Perencanaan Sekolah Maung, Ini Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 28 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 13 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk dijadikan Sekolah Manusia Unggul (Maung).

Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu ditargetkan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, penentuan sekolah dilakukan berdasarkan usulan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) di masing-masing daerah.

“Cabang dinas yang paling memahami kondisi sekolah di wilayahnya. Setelah diusulkan, kemudian diverifikasi oleh tim sebelum ditetapkan melalui SK gubernur,” kata Purwanto, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, setiap kabupaten/kota mendapatkan satu sekolah Maung. Khusus Kota Bandung mendapat dua sekolah, yakni SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung. Sementara untuk SMK, penetapannya dilakukan satu sekolah di tiap cabang dinas.

Pemprov Jabar, kata Purwanto, juga berencana mengubah nama sekolah-sekolah tersebut menjadi Sekolah Maung.

Namun, rencana itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Itu nanti kami usulkan ke kementerian. Karena ini program baru, jadi masih menunggu apakah diperbolehkan mengubah nama sekolah atau tidak,” ujarnya.