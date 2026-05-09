Protes ke Pemkot Depok, 1 Ketua RW dan 6 RT di Cipayung Mengundurkan Diri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satu ketua RW dan seluruh ketua RT di lingkungan RW 6, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung melepaskan jabatannya sebagai ketua lingkungan, pada Sabtu (9/5/2026).

Hal tersebut dilakukan saat aksi unjuk rasa, karena mereka tidak mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang memprihatinkan dan tak dapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Diketahui, lingkungan mereka bertahun-tahun mengalami banjir dan kerusakan lingkungan, imbas dari sampah TPA Cipayung.

“Kami meletakan jabatan kami sebagai ketua lingkungan, mulai dari

Ketua RT 1 sampai ketua RT 6 dan Pak RW 6,” ucap ketua RT 3, Atmaja, Sabtu (9/5).

Aksi pengunduran diri tersebut dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan stempel jabatan di hadapan warga.

“Kami menyerahkan stempel lingkungan, dan meminta warga jika mau mengurus administrasi silahkan langsung mengurus ke Kelurahan Cipayung,” ungkapnya.

“Inilah sikap kami sebagai ketua lingkungan, kami meletakan jabatan ini, agar jadi perhatian pemerintah,” sambungnya.