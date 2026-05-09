Pemkot Depok Lamban Atasi Banjir, Warga Cipayung Harapkan Dedi Mulyadi Turun Tangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kampung Benda RW 6 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok menggelar aksi lantaran lingkungannya yang kini rusak, Sabtu (9/5/2026).

Ketua RT 3, RW 6, Atmaja mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes dari warga untuk Pemerintah Depok yang dinilai lamban dalam menangani persoalan di wilayahnya.

Bahkan, kata Atmaja, sebelum aksi ini dilakukan warga telah menyampaikan aspirasinya ke kelurahan.

“Setiap kali banjir akibat sampah dari TPA Cipayung, saya selalu kirim gambar ke grup kelurahan. Berarti pimpinan sudah tahu, apakah saya ditelepon? Apakah saya didatengin?,” ucap Atmaja.

Atmaja pun mengaku bingun setiap kali ada warganya yang berkeluh kesah keapadanya khusunya soal lingkungan.

“Saya selalu ditanyakan oleh warga, bagaimana penanganannya. Saya malu sama warga saya, karena banyak sekali dijanji-janjikan pemerintah tapi tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Dia menegaskan, jika tidak ada penanganan serius dari Pemerintah Kota Depok, pihaknya akan mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Kalu masih kaya gini terus, kami mau lapor ke Pak KDM. Kami mau minta Pak KDM lihat warga kami yang sudah bertahun-tahun terdampak,” tandasnya. (mcr19/jpnn)