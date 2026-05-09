Pemkot Depok Dinilai Lamban Atasi Banjir, Warga Kampung Benda Cipayung Menggelar Unjuk Rasa

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan warga Kampung Benda RW 6 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di Jembatan Jago, pada Sabtu (9/5/2026).

Aksi tersebut dilakukan, sebagai bentuk protes lantaran lingkungannya sering banjir dan rusak akibat longsornya sampah dari TPA Cipayung.

Para warga pun membawa sejumlah poster, yang berisikan tuntutan kepada Pemerintah Kota Depok.

Selain itu, warga juga menabur bunga dan menebar bibit ikan di Kali Pesanggerahan, serta memasang benderah hitam dan kuning sebagai lambang matinya kepedulian dari pemerintah.

Ketua RT 3, RW 6, Atmaja mengatakan, banjir dan tumpukan sampah yang terjadi di lingkungannya sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Atmaja menyebut, bahwa Pemerintah Kota Depok lamban dalam melakukan penanganan di lokasi tersebut.

“Aksi ini kami lakukan karena sudah beberapa tahun banjir melanda kampung kami. Di Cipayung sampai saat ini belum ada tindakan serius dari pemerintah,” ucapnya.

Dirinya mengaku, pemerintah pernah menurunkan alat berat, namun hanya untuk mengangkat sampah.