Lapas Gunung Sindur Perkuat Pengawasan lewat Razia dan Tes Urine

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lapas Narkotika dan khusus Gunung Sindur melaksanakan kegiatan penguatan pengawasan serta ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bambang Wijanarko mengatatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan digelar secara serentak di seluruh Indonesia bersama aparat penegak hukum serta Forkopimda setempat.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta berbagai bentuk praktik penipuan yang dikendalikan dari dalam lapas maupun rutan,” ucap Bambang dikutip Sabtu (9/5/2026).

Melalui sinergi bersama TNI, Polri, BNN, dan unsur pemerintah daerah, diharapkan pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemasyarakatan semakin optimal.

Selain pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar bersama, kegiatan juga dirangkaikan dengan razia gabungan pada blok hunian, tes urine.

“Tes urine ini dilakukan bagi petugas dan warga binaan, serta sosialisasi bahaya narkotika sebagai langkah nyata dalam memperkuat integritas dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)