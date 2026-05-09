JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Lapas Gunung Sindur Perkuat Pengawasan lewat Razia dan Tes Urine

Lapas Gunung Sindur Perkuat Pengawasan lewat Razia dan Tes Urine

Sabtu, 09 Mei 2026 – 13:07 WIB
Lapas Gunung Sindur Perkuat Pengawasan lewat Razia dan Tes Urine - JPNN.com Jabar
Lapas Narkotika dan khusus Gunung Sindur melaksanakan kegiatan penguatan pengawasan serta ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Lapas Narkotika dan khusus Gunung Sindur melaksanakan kegiatan penguatan pengawasan serta ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bambang Wijanarko mengatatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan digelar secara serentak di seluruh Indonesia bersama aparat penegak hukum serta Forkopimda setempat.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta berbagai bentuk praktik penipuan yang dikendalikan dari dalam lapas maupun rutan,” ucap Bambang dikutip Sabtu (9/5/2026).

Baca Juga:

Melalui sinergi bersama TNI, Polri, BNN, dan unsur pemerintah daerah, diharapkan pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemasyarakatan semakin optimal.

Selain pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar bersama, kegiatan juga dirangkaikan dengan razia gabungan pada blok hunian, tes urine.

“Tes urine ini dilakukan bagi petugas dan warga binaan, serta sosialisasi bahaya narkotika sebagai langkah nyata dalam memperkuat integritas dan menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Baca Juga:

Lapas Gunung Sindur lakukan penguatan pengawasan serta ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan, serta menggelar tes urine bagi

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kabupaten bogor lapas gunung sindur lapas gunung sindur bogor tes urine

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU