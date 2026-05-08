Pemkab Karawang Turunkan Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban Jelang Iduladha

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban untuk memastikan hewan yang dijual menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang, Nani Dwi Astuti, mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan hingga pelaksanaan Iduladha dan hari tasyrik.

“Pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahap, yakni sebelum hari pemotongan dan saat pelaksanaan kurban hingga hari tasyrik,” ujar Nani di Karawang, Jumat.

Baca Juga: 8 Warga Karawang Jadi Korban TPPO Modus Kerja di Kebun Tebu Sumsel

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat memastikan hewan kurban yang dibeli dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi.

Pemeriksaan tahap awal difokuskan pada lapak-lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pemerintah daerah membentuk tim pemeriksa kesehatan hewan berdasarkan tingkatan wilayah, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan.

Baca Juga: Karawang Siapkan 200 Ribu Ton Beras untuk Ekspor ke Arab Saudi dan Malaysia

Kegiatan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 22 Mei 2026.

“Dalam pelaksanaannya kami akan menyisir lapak-lapak penjualan hewan kurban, dari wilayah Klari hingga Tanjungpura, termasuk di Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat,” katanya.