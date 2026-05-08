Bocah SMP Nekat Lompat ke Kali Ciliwung dari Jembatan GDC

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) yang masih mengenakan seragam sekolah nekat melompat dari Jembatan Grand Depok City (GDC) ke aliran Kali Ciliwung, Kota Depok, Jumat (8/5) siang.

Peristiwa tersebut sontak mengundang kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi.

Sejumlah warga bersama pengemudi ojek online (ojol) langsung berupaya menyelamatkan pelajar tersebut setelah terbawa arus sungai.

Salah seorang pedagang di sekitar lokasi, Asih, mengatakan pelajar laki-laki itu datang seorang diri dengan berjalan kaki dan masih mengenakan seragam sekolah.

“Dia datang jalan kaki, masih pakai seragam sekolah. Tidak lama kemudian dia duduk di jembatan. Saat itu cuaca sedang panas, saya sempat bertanya-tanya mengapa dia duduk di situ,” ujar Asih di lokasi kejadian.

Tidak lama berselang, warga mendengar teriakan dari seorang perempuan yang menyebut ada anak melompat ke sungai.

“Tiba-tiba ada ibu-ibu berteriak bahwa ada anak yang mencoba bunuh diri. Semua warga langsung berlari dan melihat anak itu sudah terbawa arus,” katanya.

Menurut Asih, warga bersama pengemudi ojek online segera melakukan penyelamatan. Pelajar tersebut berhasil dievakuasi setelah hanyut sejauh puluhan meter dari titik awal melompat.