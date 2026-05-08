Gerakan Indonesia ASRI di Situ Gede Bogor Sukses Angkut 2 Ton Sampah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai inisiatif nasional untuk mengatasi persoalan darurat sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Atas dasar hal itu, Kemendagri melalui Satpol PP dan Pemkot Bogor menggelar bebersih dan memungut sampah di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat pada Jumat (8/5).

Kegiatan tersebut melibat seluruh jajaran Pemkot Bogor hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Alhasil Gerakan Indonesia ASRI berhasil mengumpulkan 2 ton sampah dari kawasan Situ Gede, Kota Bogor.

Sekadar informasi, program Gerakan Indonesia ASRI diluncurkan pada awal 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih peduli lingkungan dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas).

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi ujung tombak gerakan di lapangan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, hingga warga.

Melalui gerakan tersebut, Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, tetapi juga berperan sebagai mitra masyarakat dengan pendekatan humanis untuk mengedukasi pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kepedulian terhadap ruang publik.