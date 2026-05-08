Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 Mei 2026 Turun Tipis, Logam Mulia 1 Gram Dibanderol Rp2,839 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Jumat, 8 Mei 2026, mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.839.000 atau Rp2.846.098 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.469.500 atau Rp1.473.174 setelah pajak.

Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp13.970.000 dan menjadi Rp14.004.925 setelah pajak.

Untuk ukuran lebih besar, emas 10 gram dijual Rp27.885.000, sedangkan emas 100 gram dipasarkan Rp278.112.000 atau Rp278.807.280 setelah pajak.

Harga emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat sebesar Rp2.779.600.000 dan menjadi Rp2.786.549.000 setelah dikenakan PPh 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Emas Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.539.500, sedangkan ukuran 1 gram dipasarkan Rp2.989.000. Untuk edisi Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dibanderol Rp14.943.000.