Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8 Mei 2026, Sebagian Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan pada Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 8 Mei 2026, hingga Sabtu, 9 Mei 2026, didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku mulai Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

BMKG menyebutkan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari, kondisi cuaca di Jabodetabek diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada dini hari Sabtu, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celsius.

Adapun wilayah lainnya di Jabodetabek diprakirakan memiliki suhu udara antara 25 hingga 32 derajat Celsius.