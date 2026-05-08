Prakiraan Cuaca Jawa Barat 8 Mei 2026: Sebagian Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Kilat di Siang-Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat, 8 Mei 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga dini hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Kondisi serupa juga diprakirakan berlangsung pada malam hingga dini hari.

Namun, pada siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, sejumlah daerah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Wilayah yang diprakirakan berpotensi diguyur hujan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan berskala lokal yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada rentang waktu siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 95 persen.

Adapun arah angin diprakirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 40 kilometer per jam.