Mahasiswa Harus Siap Kerja Sebelum Lulus, BINUS Bandung Perkuat Pengalaman Industri
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persoalan lulusan kuliah yang sulit mendapatkan pekerjaan masih menjadi kekhawatiran banyak orang tua dan calon mahasiswa.
Kondisi itu membuat perguruan tinggi dituntut tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga menyiapkan pengalaman kerja dan mental mahasiswa menghadapi dunia industri.
Campus Director BINUS University Bandung, Johan Muliadi Kerta mengatakan, kampusnya saat ini harus mampu membentuk mahasiswa secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan teori di ruang kelas.
Menurut Johan, mahasiswa perlu dibekali pengalaman kerja sejak dini agar lebih siap memasuki dunia profesional setelah lulus.
“Dua tahun kuliah di kampus asal, satu tahun kuliah di luar kampus, dan satu tahun di kampus lain. Itu membuat mereka bisa langsung bekerja karena sudah memiliki pengalaman,” kata Johan dalam Media Gathering BINUS Bandung di kawasan Dago Pakar, Kamis (7/5/2026).
Dia menjelaskan, mahasiswa didorong aktif mengikuti berbagai kegiatan nonakademik, mulai dari organisasi kemahasiswaan hingga program industri.
Selain itu, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan transkrip aktivitas sebagai bagian dari pengembangan diri.
Menurutnya, pola pembelajaran tersebut membuat mahasiswa memiliki kesiapan karier lebih cepat.
BINUS Bandung membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja, magang, hingga pemanfaatan AI agar lulus tanpa menganggur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News