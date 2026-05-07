Mahasiswa Harus Siap Kerja Sebelum Lulus, BINUS Bandung Perkuat Pengalaman Industri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persoalan lulusan kuliah yang sulit mendapatkan pekerjaan masih menjadi kekhawatiran banyak orang tua dan calon mahasiswa.

Kondisi itu membuat perguruan tinggi dituntut tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga menyiapkan pengalaman kerja dan mental mahasiswa menghadapi dunia industri.

Campus Director BINUS University Bandung, Johan Muliadi Kerta mengatakan, kampusnya saat ini harus mampu membentuk mahasiswa secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan teori di ruang kelas.

Baca Juga: Korban Begal Jadi Korban Salah Sasaran Amukan Massa di Bandung

Menurut Johan, mahasiswa perlu dibekali pengalaman kerja sejak dini agar lebih siap memasuki dunia profesional setelah lulus.

“Dua tahun kuliah di kampus asal, satu tahun kuliah di luar kampus, dan satu tahun di kampus lain. Itu membuat mereka bisa langsung bekerja karena sudah memiliki pengalaman,” kata Johan dalam Media Gathering BINUS Bandung di kawasan Dago Pakar, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan, mahasiswa didorong aktif mengikuti berbagai kegiatan nonakademik, mulai dari organisasi kemahasiswaan hingga program industri.

Baca Juga: Belasan PKL dan Bangli di Jalan Akses UI Depok Ditertibkan

Selain itu, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan transkrip aktivitas sebagai bagian dari pengembangan diri.

Menurutnya, pola pembelajaran tersebut membuat mahasiswa memiliki kesiapan karier lebih cepat.