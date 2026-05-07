Jawab Tren Cari Penghasilan Tambahan, Payfazz Hadirkan Usaha Digital untuk Semua

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Di tengah meningkatnya tren masyarakat mencari sumber penghasilan tambahan, Payfazz resmi kembali hadir sebagai identitas utama dari Fazz Agen.

Kembalinya Payfazz menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisinya sebagai enabler ekonomi digital yang membuka peluang usaha lebih luas bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, pemilik warung, dan pelaku UMKM kecil di seluruh Indonesia.

Menjawab Tren Side Hustle dengan Peluang Usaha Praktis dari Handphone

Tekanan ekonomi yang dinamis mendorong semakin banyak masyarakat mencari cara baru untuk menambah pemasukan. Melihat kebutuhan ini, Payfazz hadir menawarkan solusi usaha praktis, fleksibel, dan mudah dijalankan hanya melalui handphone.

Tanpa perlu modal besar maupun pengalaman bisnis sebelumnya, pengguna dapat langsung memulai usaha dengan menjual berbagai produk kebutuhan harian, seperti, pulsa dan paket data, token listrik (PLN), transfer uang

Dengan model bisnis yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, Payfazz menghadirkan peluang transaksi berulang dengan potensi cuan yang cepat dan berkelanjutan.

Kampanye “Gosok Cuan dari HP” Perkuat Akuisisi dan Aktivasi Pengguna Baru

Sebagai bagian dari momentum besar kembalinya Payfazz, perusahaan menghadirkan kampanye bertajuk “Gosok Cuan dari HP”, sebuah inisiatif akuisisi yang dirancang untuk menarik pengguna baru sekaligus mempercepat aktivasi transaksi pertama melalui pengalaman yang lebih seru, interaktif, dan menguntungkan.