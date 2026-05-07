Lebaran Depok 2026 Ditargetkan Mampu Datangkan 50 Ribu Lebih Pengunjung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Lebaran Depok 2026 ditargetkan mampu menarik lebih dari 50 ribu pengunjung selama rangkaian acara berlangsung.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung di kawasan Alun-Alun Grand Depok City pada Sabtu (9/5/2026).

Ketua Lebaran Depok 2026, Hamzah, mengatakan target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap agenda budaya tahunan tersebut.

“Selama Lebaran Depok, target kita lebih dari 50 ribu pengunjung. Mudah-mudahan pada puncaknya target tersebut bisa tercapai,” ujar Hamzah.

Menurut dia, penyelenggaraan Lebaran Depok tahun ini dibuat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dengan membagi lokasi kegiatan pembukaan di tiga wilayah, yakni timur, tengah, dan barat Kota Depok.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pengunjung di satu lokasi kegiatan.

“Pengalaman sebelumnya hanya di satu titik, sehingga banyak warga yang merasa jauh. Tahun ini kami bagi menjadi tiga titik supaya masyarakat bisa merasakan kebersamaan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Adapun lokasi kegiatan pembukaan meliputi Kecamatan Tapos untuk wilayah timur, Kecamatan Cipayung untuk wilayah tengah, dan Kecamatan Sawangan untuk wilayah barat.