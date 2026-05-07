JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Lebaran Depok 2026 Ditargetkan Mampu Datangkan 50 Ribu Lebih Pengunjung

Lebaran Depok 2026 Ditargetkan Mampu Datangkan 50 Ribu Lebih Pengunjung

Kamis, 07 Mei 2026 – 13:00 WIB
Lebaran Depok 2026 Ditargetkan Mampu Datangkan 50 Ribu Lebih Pengunjung - JPNN.com Jabar
Lokasi kegiatan Lebaran Depok 2026, di Alun-alun GDC. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Lebaran Depok 2026 ditargetkan mampu menarik lebih dari 50 ribu pengunjung selama rangkaian acara berlangsung.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung di kawasan Alun-Alun Grand Depok City pada Sabtu (9/5/2026).

Ketua Lebaran Depok 2026, Hamzah, mengatakan target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap agenda budaya tahunan tersebut.

Baca Juga:

“Selama Lebaran Depok, target kita lebih dari 50 ribu pengunjung. Mudah-mudahan pada puncaknya target tersebut bisa tercapai,” ujar Hamzah.

Menurut dia, penyelenggaraan Lebaran Depok tahun ini dibuat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dengan membagi lokasi kegiatan pembukaan di tiga wilayah, yakni timur, tengah, dan barat Kota Depok.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pengunjung di satu lokasi kegiatan.

Baca Juga:

“Pengalaman sebelumnya hanya di satu titik, sehingga banyak warga yang merasa jauh. Tahun ini kami bagi menjadi tiga titik supaya masyarakat bisa merasakan kebersamaan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Adapun lokasi kegiatan pembukaan meliputi Kecamatan Tapos untuk wilayah timur, Kecamatan Cipayung untuk wilayah tengah, dan Kecamatan Sawangan untuk wilayah barat.

Lebaran Depok 2026 ditargetkan mampu menarik lebih dari 50 ribu pengunjung selama rangkaian acara berlangsung
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   lebaran depok betawi depok lebaran depok 2026 Alun-Alun Grand Depok City festival budaya depok bazar umkm Ngubek Empang Depok kota depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU