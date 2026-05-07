Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 7 Mei 2026 Naik, Logam Mulia 1 Gram Rp2,84 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Kamis, 7 Mei 2026, tercatat masih berada di level tinggi. Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol sebesar Rp2.840.000 atau Rp2.847.100 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.470.000 atau Rp1.473.675 setelah pajak. Adapun emas ukuran 5 gram dipasarkan seharga Rp13.975.000 dan menjadi Rp14.009.938 setelah pajak.

Untuk ukuran lebih besar, emas 10 gram dijual Rp27.895.000, sedangkan emas 100 gram mencapai Rp278.212.000 atau Rp278.907.530 setelah pajak.

Harga emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat sebesar Rp2.780.600.000 dan menjadi Rp2.787.551.500 setelah dikenakan PPh 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus atau Gift Series. Emas Gift Series ukuran 0,5 gram dijual Rp1.540.000, sedangkan ukuran 1 gram dipasarkan Rp2.990.000.

Adapun emas edisi Selamat Idulfitri ukuran 5 gram dibanderol Rp14.948.000. Sementara emas edisi Imlek ukuran 8 gram dijual Rp23.574.800 dan ukuran 88 gram mencapai Rp256.617.600.

Produk Emas Batangan Batik Seri III ukuran 10 gram dipasarkan Rp28.900.000, sedangkan ukuran 20 gram dijual Rp57.000.000.

Di sisi lain, harga perak murni ukuran 250 gram tercatat Rp12.925.000 atau Rp14.346.750 setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.