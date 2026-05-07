Prakiraan Cuaca Jawa Barat 7 Mei 2026: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu, 7 Mei 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat umumnya diprakirakan berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, menjelang siang, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang.

Adapun hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jawa Barat bagian tengah hingga selatan. Hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.