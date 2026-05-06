Penjualan Mobil Listrik di Jabar Naik, Wuling Perkenalkan Series Eksion

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penjualan mobil listrik di Jawa Barat menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Hal ini tercermin dari performa Wuling Motors yang mencatat kenaikan pangsa pasar di wilayah tersebut.

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebut perkembangan kendaraan listrik di Jabar terus bergerak naik, terutama di pasar Bandung.

"Perkembangan mobil listrik di Jabar positif dari Wuling market share Bandung 6 persen ini cukup meningkat dari sebelumnya 4 persen," kata Brian di Bandung, Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan, dorongan kebijakan pemerintah turut menjadi katalis utama. Salah satunya terkait insentif pajak kendaraan listrik yang dikabarkan masih akan berlanjut pada 2026.

"Pajak itu di mana yang informasi yang kami dengar pajak kendaraan listrik itu akan ditunda, jadi kami menanggapi hal itu hal positif karena itu sejalan dengan percepatan elektrifikasi di Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, aspek keamanan juga menjadi faktor penting yang membuat konsumen semakin percaya diri beralih ke mobil listrik.

"Baterai sudah menjalani berbagai pengetesan dan tidak ada kasus meledak terbakar atau sebagainya," tuturnya.