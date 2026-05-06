Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Depok Buka Pelatihan Kerja Gratis! Cek Info Lengkapnya di Sini

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:00 WIB
Ilustrasi pelatihan di balai latihan kerja. Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kembali membuka program pelatihan kerja gratis bagi masyarakat di tahun 2026.

Program ini, sebagai upaya meningkatkan kompetensi pencari kerja (pencaker) sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, pelatihan kerja ini diperuntukkan bagi warga ber-KTP Depok yang belum bekerja dengan waktu pendaftaran hingga akhir Mei 2026.

Selain itu, pelatihan yang diberikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Tahun ini kami kembali memfasilitasi pelatihan kerja gratis untuk masyarakat Kota Depok,” ucapnya.

Nessi berharap melalui pelatihan kerja ini, masyarakat dapat memiliki keterampilan dan kompetensi. 

Sehingga dapat menjadi dasar untuk bekerja maupun membuka usaha mandiri.

"Harapannya ini bisa menekan angka pengangguran, dan masyarakat bisa berwirausaha," tuturnya.

