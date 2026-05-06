Karawang Siapkan 200 Ribu Ton Beras untuk Ekspor ke Arab Saudi dan Malaysia

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyiapkan ratusan ribu ton beras untuk kebutuhan ekspor ke Arab Saudi dan Malaysia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Karawang, Rohman, mengatakan Karawang ditunjuk langsung oleh Menteri Pertanian sebagai daerah yang berperan dalam ekspor beras nasional.

“Karawang sudah ditunjuk langsung oleh Pak Menteri saat kunjungan ke gudang penyimpanan beras. Kami diminta melakukan ekspor karena dinilai telah mencapai swasembada beras,” ujarnya di Karawang, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, beras yang disiapkan untuk ekspor berasal dari areal persawahan di Kecamatan Kutawaluya dan Kecamatan Rawamerta.

Hasil panen dari wilayah tersebut telah melalui proses penggilingan dan diserap oleh Perum Bulog melalui gudang penyimpanan setempat.

Menurut Rohman, Karawang dipercaya untuk menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras sebagai bagian dari kebijakan ekspor nasional. Penunjukan ini juga menempatkan Karawang sebagai titik awal implementasi kebijakan tersebut.

Keputusan ekspor beras diambil pemerintah pusat setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras nasional yang dinilai dalam posisi aman, dengan stok mencapai sekitar 5 juta ton.