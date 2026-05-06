Pemprov Jabar Buka Peluang BUMD Kelola Bandung Zoo Masih

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuka opsi untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung, apabila nasibnya masih menggantung.

Diketahui, sampai hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih belum menunjuk pihak baru yang akan mengelola Bandung.

Minimnya pendaftar, membuat Pemkot mengajukan izin perpanjangan proses lelang.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, Pemkot Bandung saat ini masih melakukan audisi Lembaga Konservasi (LK) untuk mengelola Bandung Zoo.

Namun menurutnya, Dinas Kehutanan saat ini masih melakukan pertimbangan termasuk soal hukum.

"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum kan gitu loh. Nah, sehingga pemerintah kota ingin mengajukan kepada Kementerian Kehutanan untuk mendapat waktu selama 1 bulan agar dia bisa memutuskan gitu," kata Dedi di Bandung, Rabu (6/5/2026).

Dia mengungkapkan, telah menyiapkan rencana lain apabila tak kunjung ada keputusan dari instansi terkait.

Dedi juga telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, agar mengajukan Lembaga Konservasi kepada Pemerintah Kota Bandung.