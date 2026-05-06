Harga Emas dan Perak Hari Ini 6 Mei 2026: Logam Mulia Antam Rp2,79 Juta per Gram, Berikut Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Rabu, 6 Mei 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan harga emas 1 gram berada di level Rp2.790.000 atau Rp2.796.975 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.

Data terbaru menunjukkan harga emas tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, termasuk varian khusus seperti gift series, edisi Idulfitri, Imlek, hingga batik seri.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga turut dirilis dengan variasi berat dan harga yang telah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas dan perak per 6 Mei 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.445.000 (Rp1.448.613 setelah pajak)

1 gram: Rp2.790.000 (Rp2.796.975 setelah pajak)

2 gram: Rp5.520.000 (Rp5.533.800 setelah pajak)

3 gram: Rp8.255.000 (Rp8.275.638 setelah pajak)

5 gram: Rp13.725.000 (Rp13.759.313 setelah pajak)

10 gram: Rp27.395.000 (Rp27.463.488 setelah pajak)

25 gram: Rp68.362.000 (Rp68.532.905 setelah pajak)

50 gram: Rp136.645.000 (Rp136.986.613 setelah pajak)

100 gram: Rp273.212.000 (Rp273.895.030 setelah pajak)

250 gram: Rp682.765.000 (Rp684.471.913 setelah pajak)

500 gram: Rp1.365.320.000 (Rp1.368.733.300 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.730.600.000 (Rp2.737.426.500 setelah pajak)



Harga Emas Gift Series

0,5 gram: Rp1.515.000 (Rp1.518.788 setelah pajak)

1 gram: Rp2.940.000 (Rp2.947.350 setelah pajak)



Harga Emas Edisi Khusus

Selamat Idulfitri

5 gram: Rp14.698.000 (Rp14.734.745 setelah pajak)

Imlek

8 gram: Rp23.174.800 (Rp23.232.737 setelah pajak)

88 gram: Rp252.217.600 (Rp252.848.144 setelah pajak)

Batik Seri III

10 gram: Rp28.400.000 (Rp28.471.000 setelah pajak)

20 gram: Rp56.000.000 (Rp56.140.000 setelah pajak)



Harga Perak Murni

250 gram: Rp12.300.000 (Rp13.653.000 termasuk PPN 11%)

500 gram: Rp23.800.000 (Rp26.418.000 termasuk PPN 11%)



Harga Perak Heritage

31,1 gram: Rp2.028.160 (Rp2.251.258 termasuk PPN 11%)

186,6 gram: Rp11.047.456 (Rp12.262.676 termasuk PPN 11%)



Pergerakan harga emas dan perak ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.