Prakiraan Cuaca Jabodetabek 6–7 Mei 2026: Hujan, Petir dan Angin Kencang Berpotensi Melanda Siang hingga Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 6 Mei 2026 hingga Kamis, 7 Mei 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, pada Kamis dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Suhu udara di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada kisaran 26 hingga 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara diperkirakan berada di antara 70 hingga 94 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.