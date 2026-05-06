Prakiraan Cuaca Jawa Barat 6 Mei 2026: Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Sore, Waspada Petir!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 6 Mei 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah daerah.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, pada pagi hari sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprediksi berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka, Garut, Kuningan, dan Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00 – 19.00 WIB), cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur wilayah yang lebih luas, meliputi kabupaten dan kota di Bogor, Kota Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Majalengka, Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, hingga Pangandaran.

Pada malam hari (19.00 – 01.00 WIB), kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di beberapa wilayah seperti Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Majalengka, Garut, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari (01.00 – 07.00 WIB), cuaca diprakirakan tetap cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya, dan Ciamis.