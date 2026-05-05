Tak Hanya Bali, RF Hospitality Akan Bangun Hotel Baru di Bandung Selatan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - RF Hospitality terus memperluas ekspansi bisnisnya di sektor perhotelan premium Indonesia.

Perusahaan tersebut akan meluncurkan properti terbaru bernama Ashva yang berlokasi di kawasan Ubud, Bali.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar RF Hospitality dalam memperkuat portofolio di industri hospitality.

Peluncuran Ashva kian menarik perhatian setelah RF Hospitality menggandeng jaringan hotel global Swiss-Belhotel International sebagai mitra pengelola.

Kolaborasi tersebut membuat hotel ini mengusung nama Ashva Managed by Swiss-Belhotel.

Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing di pasar perhotelan internasional.

Ubud dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut dikenal sebagai pusat seni, budaya, dan spiritual yang sudah lama menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara, khususnya segmen premium.

Melihat potensi itu, RF Hospitality membidik pertumbuhan tamu internasional melalui pengalaman menginap yang lebih personal dan sarat nilai budaya.