Rumah Dua Lantai di Cipayung Depok Ambruk, Tiga Bangunan Terdampak dan Satu Mobil Ringsek

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah dua lantai di RT 04/RW 05, Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, ambruk pada Selasa (5/5/2026).

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua rumah di sekitarnya turut terdampak, serta satu unit mobil mengalami kerusakan parah akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Ketua RT setempat, Azis, mengatakan bahwa rumah yang ambruk tersebut diketahui sudah lama tidak berpenghuni.

“Rumah kosong, sudah sekitar satu sampai dua tahun tidak dihuni. Pemiliknya memang tidak tinggal di sini,” ujarnya.

Menurutnya, selain kondisi bangunan yang telah lama kosong, faktor cuaca diduga turut memengaruhi kejadian tersebut.

Intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir serta kondisi pondasi yang sudah rapuh diduga menjadi penyebab utama ambruknya bangunan.

Azis menjelaskan, terdapat dua rumah warga yang terdampak akibat peristiwa tersebut, yakni rumah yang berada di sisi kanan dan bagian belakang bangunan yang roboh.

“Total ada tiga rumah yang terdampak, termasuk rumah kosong yang ambruk ini,” jelasnya.