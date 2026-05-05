Warga Ciwidey hingga Cangkuang Bisa Tersenyum, Akses Air Bersih Mulai Terpenuhi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Di tengah kekhawatiran ancaman kemarau panjang 2026, kabar baik datang dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung.

Warga di Kecamatan Ciwidey, Kutawaringin, hingga Cangkuang mulai merasakan kemudahan akses air bersih.

Program penyediaan air bersih ini berawal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung, Arya Everest Setiawan.

Aspirasi tersebut kemudian direalisasikan melalui kolaborasi bersama Yayasan Nur Leli Berkah.

Dukungan warga pun cukup besar. Bahkan, sebagian masyarakat rela menghibahkan lahan untuk pembangunan sumur sebagai sumber air bersih.

Proses pengeboran menggunakan metode geolistrik akhirnya membuahkan hasil.

Momen keluarnya air disambut spontan oleh warga yang sejak lama kesulitan mendapatkan air, terutama saat musim kemarau.

Salah seorang warga, Riri, mengaku lega dengan adanya sumber air baru tersebut.