Polresta Bandung Juara Umum Pos Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polresta Bandung tampil tak terbendung dalam penilaian Pos PAM Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Mereka keluar sebagai juara umum dengan skor 94 mengungguli pesaing kuat dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam penilaian ketat yang digelar Itwasda Polda Jawa Barat, Polresta Bandung dinilai paling siap, baik dari sisi kesiapan di lapangan saat arus mudik maupun dalam pemanfaatan media digital.

Penilaian berlangsung pada 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan tim gabungan dari Itwasda, Biro SDM, dan Bidhumas. Setiap pos diperiksa secara detail, mulai dari kesiapan personel, kelengkapan sarana prasarana, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Inspektur Pengawasan Daerah (irwasda) Polda Jabar, Kombes Pol Benny Subandi, mengatakan penilaian ini bertujuan memastikan seluruh pos pengamanan bekerja optimal.

"Penilaian ini menjadi tolok ukur kesiapan personel, sarana prasarana, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar berjalan aman, tertib, dan lancar," Benny dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada berbagai indikator, termasuk sinergitas antarinstansi serta kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Keunggulan Polresta Bandung terlihat dari konsistensi di berbagai aspek. Dari total tujuh aspek dengan 56 indikator, mereka mampu menjaga performa tinggi, baik secara teknis maupun melalui inovasi di lapangan.