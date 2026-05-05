Jelang Puncak Haji 2026, Calhaj Depok Diimbau Jaga Kesehatan dan Kartu Nusuk

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah calon haji (Calhaj) asal Kota Depok untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci.

Kepala Kemenhaj Kota Depok, Fauzan, mengatakan bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting mengingat puncak ibadah haji masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

“Kami berharap dalam setiap proses, jemaah bisa menjaga kesehatan. Tentunya keamanan diri itu penting,” ujar Fauzan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Kota Depok telah memberangkatkan empat kelompok terbang (kloter) pada gelombang pertama.

Dari jumlah tersebut, tiga kloter telah tiba di Tanah Suci, sementara satu kloter lainnya masih dalam proses pemberangkatan.

Fauzan menambahkan, jemaah Kloter 12 JKS telah dilepas pada Senin (4/5/2026) pukul 14.30 WIB dan diperkirakan tiba di Embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar pukul 16.25 WIB.

Baca Juga: Anak 12 Tahun di Depok Jadi Korban Pelecehan Seksual Ayah Tirinya

Selain menjaga kebugaran tubuh, jemaah juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya di Makkah, yang saat ini cukup panas.

Oleh karena itu, jemaah diminta untuk mematuhi anjuran kesehatan yang telah disampaikan oleh petugas.