Ribuan Warga Meriahkan Ngubek Empang Lebaran Depok 2026, Tebar 3 Ton Ikan di Tiga Lokasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan warga memadati lokasi kegiatan ngubek empang dalam rangkaian perayaan Lebaran Depok 2026 yang digelar pada Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tradisional ini berlangsung serentak di tiga wilayah, yakni Tapos, Cipayung, dan Sawangan.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan bahwa tema Lebaran Depok tahun ini adalah “Lebaran Depok, Rumah Kita”.

Baca Juga: Anak 12 Tahun di Depok Jadi Korban Pelecehan Seksual Ayah Tirinya

Tema tersebut mengandung makna kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Kota Depok sebagai tempat tinggal bersama.

“Siapapun yang tinggal di Depok, kami berharap semuanya merasakan kenyamanan sebagaimana di rumah sendiri. Kota ini adalah rumah kita bersama,” ujar Supian Suri.

Ia menegaskan bahwa semangat membangun kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di Depok, tanpa memandang latar belakang.

Lebaran Depok, lanjutnya, merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal yang telah berlangsung secara rutin setiap tahun.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi antarwarga.