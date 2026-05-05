Makna Logo HJB ke-544, Usung Tema Bogor Nanjeur

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-544 Tahun Bogor (HJB).

Peluncuran logo diawali dengan penayangan video hitung mundur dan diresmikan secara simbolis oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin serta Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi kepada dewan juri, pihak sponsor, serta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan sayembara logo HJB ke-544.

Dia menilai kegiatan tersebut mampu menghadirkan karya-karya kreatif yang sarat makna.

Sebelum peluncuran, Pemkot Bogor juga memberikan penghargaan kepada Muhamad Ilham Akbar sebagai pemenang sayembara logo. Dedie Rachim berharap pemenang dapat terus berkontribusi dalam kegiatan serupa pada masa mendatang.

“Apresiasi untuk panitia atas proses penyelenggaraan sayembara yang menghadirkan karya segar dan penuh makna. Semoga ke depan semakin banyak kontribusi dari masyarakat,” ujar Dedie.

Ia menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara profesional dengan melibatkan dewan juri yang memiliki kompetensi di bidang desain grafis, antara lain Bima Nurin, Georgian Marcello, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Rudiyana.

Adapun tema HJB ke-544 tahun ini adalah “Bogor Nanjeur”. Menurut Dedie Rachim, tema tersebut mencerminkan semangat Kota Bogor untuk tetap tegak, maju, kokoh, dan pantang mundur dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.