Harga Emas dan Perak Selasa 5 Mei 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,76 Juta

Selasa, 05 Mei 2026 – 12:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (5/5/2026) tercatat stabil dengan kecenderungan menguat.

Harga emas 1 gram berada di level Rp2.760.000, atau Rp2.766.900 setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk ukuran terkecil, emas 0,5 gram dijual Rp1.430.000 atau Rp1.433.575 setelah pajak.

Sementara itu, emas 5 gram mencapai Rp13.575.000 dan ukuran 10 gram sebesar Rp27.095.000 sebelum pajak.

Harga emas dalam jumlah besar juga menunjukkan nilai tinggi. Emas 100 gram tercatat Rp270.212.000, sedangkan 1.000 gram (1 kilogram) mencapai Rp2.700.600.000 sebelum pajak.

Selain emas reguler, tersedia pula berbagai varian edisi khusus seperti Gift Series, edisi Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki harga berbeda.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat mengalami penyesuaian dengan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut rincian lengkap harga emas dan perak per 5 Mei 2026:

