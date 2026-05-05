Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 Mei 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (5/5/2026) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Bandung Raya, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, intensitas hujan diperkirakan meningkat. Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Garut berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat.

Sementara itu, daerah lainnya di Jawa Barat diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang.

Pada malam hari, kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Banjar.

Sementara pada dini hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Secara umum, suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 40 kilometer per jam.