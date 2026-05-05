2 Hari Beruntun Pangandaran Diguncang Gempa Bumi, 4,0 dan 4,2 Magnitudo

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Selasa (5/5/2026) pukul 05.14 WIB.

Peristiwa ini dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui hasil analisis resminya.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto menyebutkan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 8,1 Lintang Selatan dan 107,87 Bujur Timur, atau berada di laut sekitar 81 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 21 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas bawah laut,” kata Hartanto dalam keterangan resminya.

Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Di Kecamatan Cipatujah (Tasikmalaya), Kecamatan Langkaplancar, dan Kecamatan Pangandaran, getaran tercatat pada skala III MMI.

Pada skala ini, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk melintas.

Sementara itu, di wilayah Kota Tasikmalaya, Kecamatan Puspahiang, Kota Banjar, serta Kecamatan Cikoneng (Ciamis), gempa dirasakan dengan intensitas II hingga III MMI.

Getaran pada skala ini umumnya dirasakan oleh sebagian orang dan masih tergolong ringan.