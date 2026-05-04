Bupati Bogor Minta Tambang Berizin Dibuka Kembali, Warga Terdampak Desak Kepastian Kebijakan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Rudy Susmanto menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak penutupan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor saat menerima aksi warga di Lapangan Tegar Beriman, Senin (4/5).

Dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi, Rudy meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dengan membuka kembali tambang yang telah memiliki izin resmi.

“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, puluhan ribu warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang saat ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

Oleh karena itu, kepastian kebijakan dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat siap mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menata aktivitas pertambangan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah merencanakan pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

Proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap pengguna jalan umum.