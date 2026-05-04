Lonjakan Arus Balik Hari Buruh 2026, Lalu Lintas Menuju Jakarta Padat di Tol Jabodetabek dan Jabar

Senin, 04 Mei 2026 – 19:00 WIB
Potret gerbag Tol Kalihurip. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Arus balik kendaraan usai libur panjang Hari Buruh Internasional 2026 mulai mengalami peningkatan signifikan.

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) mencatat lonjakan volume lalu lintas yang menuju Jakarta dan wilayah sekitarnya, terutama dari arah Jawa Barat dan koridor timur.

Peningkatan mobilitas kendaraan terlihat di sejumlah gerbang tol utama di kawasan Jabodetabek.

Secara total, tercatat sebanyak 169.726 kendaraan menuju Jakarta melalui empat gerbang tol utama. Angka tersebut meningkat 7,77 persen dibandingkan volume lalu lintas normal yang mencapai 157.957 kendaraan.

Di Gerbang Tol Halim, volume kendaraan menuju pusat Kota Jakarta tercatat sebanyak 62.475 kendaraan atau naik 10,23 persen dari kondisi normal sebesar 56.679 kendaraan.

Sementara itu, lonjakan tertinggi terjadi di Gerbang Tol Cikunir 6 dengan total 14.103 kendaraan atau meningkat 36,18 persen dibandingkan volume normal sebanyak 10.356 kendaraan.

Untuk arus dari arah barat, kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol Cikupa tercatat sebanyak 45.202 kendaraan atau naik 1,40 persen dari kondisi normal.

Adapun dari arah selatan, kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol Ciawi 2 mencapai 47.946 kendaraan atau meningkat 3,45 persen dibandingkan lalu lintas normal.

