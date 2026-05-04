Hardiknas 2026: Supian Suri Ajak Guru Tingkatkan Minat Baca dan Belajar Siswa

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengajak para guru untuk meningkatkan minat baca dan belajar para siswa.

Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tingkat Kota Depok, yang di gelar di SMP Negeri 13 Depok, pada Senin (4/5).

“Saya minta seluruh stakeholder, para guru, untuk terus berinovasi. Bagaimana meningkatkan minat baca anak, bagaimana meningkatkan minat belajar anak, sehingga mereka bisa berkembang maksimal sesuai potensi yang dimiliki,” ucap Supian dalam amanatnya.

Baca Juga: Anak 12 Tahun di Depok Jadi Korban Pelecehan Seksual Ayah Tirinya

Dirinya juga mengingatkan para pendidik agar tidak berhenti belajar. Sebab, menurutnya perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

“Guru-guru jangan berhenti belajar, perubahan zaman sangat cepat dan inovasi yang dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap generasi yang menjadi harapan kita, yaitu generasi emas 2045,” tuturnya.

Tak hanya kepada guru, dirinya juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, berprestasi, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi.

“Semangat terus buat anak-anakku untuk belajar, berprestasi, berkreasi, dan berinovasi. Kami menunggu lahirnya generasi hebat, generasi kuat, dan generasi sehat dari SMP Negeri 13 Depok,” ujarnya.

Dia menuturkan, kualitas generasi muda saat ini akan sangat menentukan masa depan daerah dan bangsa.