Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 4 Mei 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin (4/5/2026) tercatat masih berada pada level tinggi dengan tren stabil.

Berdasarkan data terbaru dari PT Aneka Tambang Tbk yang dilansir dari laman logammulia.com harga emas 1 gram mencapai Rp2.795.000 atau Rp2.801.988 setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai ukuran lainnya, menjadikan emas masih diminati sebagai instrumen investasi aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Perincian Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.447.500 (Rp1.451.119 setelah pajak)

1 gram: Rp2.795.000 (Rp2.801.988)

2 gram: Rp5.530.000 (Rp5.543.825)

3 gram: Rp8.270.000 (Rp8.290.675)