Prakiraan Cuaca 4–5 Mei 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jabodetabek dan Sejumlah Wilayah Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan sebagian besar wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (4/5/2026) hingga Selasa (5/5/2026) pagi.

Pada pagi hari, wilayah Jabodetabek umumnya berawan hingga berawan tebal. Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Seribu dan beberapa daerah penyangga ibu kota.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan meningkat dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpeluang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara pada malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Seribu.

Adapun pada dini hari, cuaca masih didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah yang sama.

Suhu udara di wilayah Bogor diperkirakan berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada rentang 26 hingga 32 derajat Celsius.

Kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 72 hingga 98 persen, dengan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.